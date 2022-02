Gli appuntamenti della settimana a Caserta e in provincia

BAMBINI

I piccoli lettori si danno appuntamento mercoledì, dalle 16.30, alla piccola Libreria Che Storia, a Caserta. In programma la lettura a voce alta del divertentissimo albo illustrato “Roar! Come diventare un leone” di Jon Agee e, a seguire, un laboratorio creativo per la realizzazione di una maschera da leone creata con carte riciclare e cartoncini colorati.

CARNEVALE ATELLANO

Torna il Carnevale Atellano di Sant'Arpino con i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati