Gli appuntamenti della settimana a Caserta e in provincia

CINEMA

Prosegue la rassegna che il teatro Ricciardi di Capua ha pensato per i cent’anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini. Grazie alla collaborazione con la Cineteca di Bologna, sono in programmazione sul grande schermo da lunedì a mercoledì i film “La ricotta” e “Comizi d'amore” (ore 18.00).

GREEN

Lunedì è la Giornata internazionale delle Foreste 2022. In quest’occasione nella pineta di Castel Volturno si presenta alle 10 il progetto di riqualificazione della pineta stessa. Previste nel corso della mattinata visite guidate e messa a dimora di piante forestali.

LIBRI

Giovedì (dalle 18) al Museo Campano di Capua appuntamento con “In viaggio verso Dante”. Paolo di Paolo dialoga con Pupi Avati, partendo dal suo ultimo libro “L’alta fantasia. Il viaggio di Boccaccio alla scoperta di Dante”. A partire dalle 17 è in programma anche una visita gratuita al museo.

MOSTRE/1

Alla galleria Nicola Pedana di Caserta si può visitare fino al 7 maggio la prima mostra personale in Italia dell'artista polacco Krzysztof Grzybacz dal titolo "Windowless car", a cura di Domenico de Chirico. Possibilità di visita dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, mentre il venerdì solo dalle 16.30 alle 20.

MOSTRE/2

E’ tornata l’arte al centro commerciale Jambo di Trentola Ducenta, che ospita la mostra “Ritratti di donna. Grazia e tormento nella pittura barocca”. Nella galleria al secondo piano fino al 21 aprile dipinti di artisti come Francesco Solimena, Giuseppe Bonito, Francesco De Mura.

MUSICA

Al Quiero Ser di Santa Maria Capua Vetere (in via Galatina) quella di venerdì sarà una serata di grande musica in compagnia del Bossa Lovers Trio, ovvero Adriano Guarino, Ferdinando Ghidelli e Cinzia Carlà. Il live avrà inizio alle 22.

SEMINARI

La Pro Loco Città di Caserta APS, in collaborazione con l’associazione “Costumi Campania Antica”, ha organizzato un ciclo di seminari sugli aspetti storici della provincia di Terra di Lavoro. Il primo incontro, ospitato nella Sala “Reggia” del Reparto Attività Territoriali di Caserta (ex Distretto Militare), si terrà giovedì e riguarderà la topografia e toponomastica del territorio.

TEATRO

Mercoledì Drusilla Foer è protagonista con "Eleganzissima il recital" al teatro Comunale Parravano di Caserta. Accompagnata da Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al clarinetto ed al sax, l’artista racconta con una serie di aneddoti e canzoni la sua vita costellata di incontri e grandi amicizie.

