Gli appuntamenti della settimana a Caserta e in provincia

ARTE

Nell’ambito del progetto interdisciplinare “Tranisiti”, venerdì (dalle 18 alle 22) alla galleria aA29 Project Room verrà presentata “Vita come saliente avidità”, video della performance di Matilde Sambo, girato nel 2020 all’interno dell'Anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere. Durante l’evento l’artista dialogherà con l’archeologo Simone Foresta.

CINEMA

Mercoledì alla biblioteca comunale “Alfonso Ruggiero” di Caserta prosegue la rassegna "Sullo schermo e sulla carta". In programma alle 18.30 la proiezione del cortometraggio "Abbassa L'Italia" di Giuseppe Capace e Alfredo Fiorillo. A seguire la presentazione di Marilena Lucente del libro "E tu splendi" di Giuseppe Catozzella e gli interventi di Mamadou Ply e Abraham Kouassi del Movimento migranti e rifugiati di Caserta.

CONTEST FOTOGRAFICO

In occasione del primo maggio le Acli di Caserta promuovono, per il secondo anno consecutivo, un concorso fotografico che si propone di far raccontare alle persone, attraverso immagini fotografiche, il proprio lavoro. Per partecipare bisognerà caricare il proprio scatto sulla piattaforma https://ilmiolavoro.aclicaserta.net entro le 24.00 del 25 aprile.

LIBRI

Ritorna a Caserta Maurizio de Giovanni, che presenterà il suo ultimo libro, “L’equazione del cuore”, presso la sede provinciale dell’associazione 50&Più-Fenacom, in via Roma. L’incontro con lo scrittore si terrà mercoledì dalle ore 16.50.

MUSICA/1

Una serata con la musica di Antonella Ruggiero questo mercoledì al teatro comunale “Costantino Parravano” di Caserta. La cantante sarà sul palco dalle 20.30, ospite della rassegna “Comunalia 2021” che prevede eventi gratuiti con prenotazione obbligatoria.

MUSICA/2

"More Morricone" è l'album tributo di Ferruccio Spinetti e Giovanni Ceccarelli registrato nel settembre del 2019, prima della scomparsa del grande compositore. Sarà questo il lavoro che il contrabbassista e il pianista proporranno live venerdì al teatro Ricciardi di Capua. Inoltre, i due musicisti, prima del concerto, terranno una masterclass di jazz ad ingresso libero (prenotazione obbligatoria).

TEATRO/1

Lunedì al teatro comunale “Costantino Parravano” di Caserta Michele Placido presenterà il suo recital “Serata d’onore”. L’attore interpreterà poesie e monologhi di Dante, Neruda, Montale, senza rinunciare ai versi di poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo.

TEATRO/2

Al teatro Lendi di Sant’Arpino mercoledì c’è “Affetti collaterali” di Prem Dayal. Una divertente commedia con Giovanni Esposito e Francesco Procopio, per la regia di Carmine Borrino, che racconta la vita di una famiglia meridionale catapultata, da un pericolosissimo virus, nel mezzo di un contagio domestico.

(Per segnalare scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)