Gli appuntamenti della settimana a Caserta e in provincia

Fino al 26 giugno nei Giardini Maria Carolina, a Caserta, c’è “Living Dinosaurs”, viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra estinti ormai milioni di anni fa. Visite dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 22 con orario continuato.

Il gruppo di lettura del Ritrovo del lettore si riunisce martedì per confrontarsi sul racconto “Memorie dal sottosuolo” di Fëdor Dostoevskij. L’appuntamento alle ore 21 nella sede dell'Associazione Bianconiglio, nella frazione di San Benedetto.

Diversi gli incontri del festival “Terra di libri”, come quello con patrizia Bove per la presentazione del libro “Dodici note. Storie di donne e di musica”, martedì (ore 18) alla libreria Feltrinelli di Caserta. Da segnalare anche il Collettivo Nottetempo che racconta "Le mille e una notte", mercoledì dalle 18.30 all’Istituto Salesiano di Caserta.

Alla galleria Centometriquadri Arte Contemporanea di Aversa si può visitare fino al 20 giugno la mostra “Il collage ed il linguaggio segreto di Liburia”, a cura di Marco Izzolino, con installazioni inedite di 8ki aka Gianfranco De Angelis, Maria Gagliardi e Pierpaolo Lista e un’opera in retrospettiva di Vettor Pisani.

La violenza si sconfigge anche con l'arte e la cultura. E l'idea alla base dell'esposizione “Il diritto alla Vita” mostra dell'artista Anna Maria Zoppi, che si visita fino al 4 giugno al Centro di Aggregazione Giovanile per l'Arte e la Cultura a Casapesenna. L’ ingresso è gratuito.

Giovedì al teatro Ricciardi di Capua (ore 21.30) è in programma il concerto “Le canzoni in jazz” de La Piccola Orchestra Feelix per il festival “Capua il Luogo della Lingua”. In scaletta brani che hanno fatto la storia della canzone d’autore italiana arrangiati per un combo orchestrale per raccontare le diverse epoche del Jazz: dal dixieland, allo swing, al Be Bop.

Alex Britti è in concerto a Bellona, in piazza Mercato. Il live del cantautore e chitarrista romano è gratuito e si terrà sabato, dalle 21.30. Tra i bluesman più eclettici della scena italiana ed internazionale, Britti pubblicherà presto il suo nuovo album, il primo della sua carriera interamente strumentale.

A quasi un anno di distanza dai precedenti singoli “Il corvo” e “Volevo un demone”, Zärat è tornato con un nuovo brano, che dà il titolo all’album “Dov’è casa”. Il cantautore lo farà ascoltare venerdì nel suo concerto al Matuta di santa Maria Capua Vetere.

