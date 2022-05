Gli appuntamenti della settimana a Caserta e in provincia

CINEMA

Terzo e ultimo incontro per “Cinéssage”, rassegna di corti indipendenti e sperimentali ospitata dalla galleria aA29 Project Room, in via Turati a Caserta, e realizzata in collaborazione con Caserta Film Lab. Si chiude martedì con le proiezioni di “La danza onirica nel cinema” di Maya Deren e “Il regno dell'inconscio” di David Lynch.

FAMIGLIE

Sabato (ore 18) al Teatro della Corte di Casertavecchia andrà in scena “Processo a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati