Gli appuntamenti della settimana a Caserta e in provincia

BENI CULTURALI/1

La Direzione regionale Musei Campania lancia nuovi canali digitali per migliorare la qualità dei servizi offerti al pubblico, raggiungere nuovi target di visitatori ed essere sempre più vicina ai suoi utenti. È online il nuovo sito web della Direzione regionale, insieme ai canali YouTube, Facebook e Twitter. E c'è anche l’account su Instagram.

BENI CULTURALI/2

Per il secondo appuntamento di presentazione dei tre progetti vincitori del I Concorso “Creazione Contemporanea & Museo Verde – Wooden Renaissance, a site-specific growth”, la Reggia di Caserta presenta sui suoi canali social il progetto di Sasha Vinci con l’opera “Piccola primavera dorata”, sintesi tra la natura e l'uomo.

CINEMA

Il teatro Ricciardi di Capua in dialogo sul web con la Cineteca di Bologna per il secondo dei suoi incontri con uno dei più grandi centri di conservazione archivistica cinematografica. Ospiti giovedì 25, dalle 18.00, Guy Borlée, coordinatore de “Il Cinema Ritrovato” e “Sotto le Stelle del Cinema”, ed Andrea Peraro, responsabile della distribuzione della Cineteca. Interventi di Dalia Coronato e Francesco Massarelli.

FOOD

La pizza fritta, il battilocchio e la pasta cresciuta. I sapori dei vicoli di Napoli al centro del corso affidato dalla Scuola Dolce e Salato di Maddaloni a Cristiano Piccirillo, erede della storica Masardona, la più antica friggitoria partenopea. In programma lunedì 29.

LIBRI/1

Architetto, pittore, ma anche un papà e marito così orgoglioso della sua famiglia da presentarla al re ed alla regina. Il ritratto completo del genio che costruì la Reggia di Caserta nel libro “Luigi Vanvitelli – l’uomo, l’artista”, scritto da Giuseppe De Nitto ed edito da Luigi Pacifico editore. La presentazione mercoledì, dalle 16.00, sui canali social della Biblioteca Universitaria di Napoli.

LIBRI/2

È Cloe la protagonista del romanzo “La felicità degli altri” pubblicato da La nave di Teseo e che sarà al centro della conversazione in diretta con l'autrice, Carmen Pellegrino, sulla pagina Facebook della Libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere, venerdì 26, alle 20. A chiacchierare con la scrittrice, il libraio ed editore Ugo Di Monaco.

SCRITTURA

Il nuovo ciclo del laboratorio di scrittura autobiografica “Raccontarsi” condotto da Marilena Lucente per “Capua il Luogo della Lingua festival” è interamente dedicato alla fotografia. Quattro appuntamenti on-line, da martedì 26, per chi ha la casa piena di foto e ha voglia di trasformarle in racconto, o anche per chi vuole fare indagini sulle proprie foto come ci hanno insegnato i diari di Annie Ernaux.

SCUOLE

Il liceo Manzoni di Caserta tra i venti istituti italiani selezionati per partecipare a “Con la scuola”, percorso formativo promosso da SNAM e realizzato con il coordinamento scientifico di Luiss Business Scholl e Luiss Guido Carlo. Scopo del progetto, al via da aprile, favorire il collegamento tra il sistema scolastico e le imprese italiane.

SOLIDARIETÀ

Niente uova di cioccolato nelle piazze, ma la pandemia non ferma l’iniziativa dell’AIL, l’associazione che aiuta i malati di leucemia, linfomi e mielomi. A Caserta le uova della ricerca si trovano nella sede AIL di via G.M. Bosco. In alternativa si può chiedere la consegna a domicilio ai referenti di zona della provincia (info chiamando al numero 0823328996 oppure scrivendo su Whatsapp al 3475563920).

(per segnalare scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA