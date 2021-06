Gli appuntamenti della settimana di Caserta e della provincia

BAMBINI

“La fata delle bolle”, il libro di Fulvia degli Innocenti e Francesca Carabelli uscito per Lavieri Edizioni, si legge ad alta voce ai piccoli lettori di Che Storia. In via Tanucci, a Caserta, l’appuntamento è per sabato, dalle 17 e 30. Previsto anche un laboratorio di bolle di sapone.

CANTINE APERTE

Questo weekend torna “Cantine aperte”, format del Movimento Turismo del Vino. L’unica azienda del casertano a partecipare è...

