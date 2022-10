«Graditi Tour» al Mulino Bencivenga: sale l'attesa per Vandana Shiva

Venerdì 15 ottobre l’azienda agricola Mulino Bencivenga ad Alvignano (Ce) nel corso dell’evento: «Nostro Pane, Nostra Libertà; Our Bread, Our Freedom» ospiterà in collegamento Vandana Shira, nota ambientalista e attivista su temi quali la biodiversità e la bioetica. L’iniziativa è una ulteriore tappa del «Graditi Tour», dall’omonimo progetto che ha come partner il Cnr e Città della Scienza la cui finalità è utilizzare farine ottenute da grani antichi per nuovi prodotti ad alto valore salutistico con ricadute positive sul consumatore e per la salvaguardia e l’uso sostenibile del suolo. Vandana Shiva, che da anni si batte per la tutela della diversità biologica, animata da una forte passione per i diritti umani, celebra il forte simbolismo del pane rievocando il ricordo di come in India nel 1857 all’inizio del movimento di liberazione nazionale dal colonialismo, l’emblema del movimento per la libertà era proprio lo scambio di un pezzo di pane da persona a persona.

Una giornata all’insegna della natura, dell’agricoltura e dell’alimentazione: dalla Campania, tante piazze italiane e internazionali si collegheranno e saranno riunite insieme per un mondo di pace. Alla fine dell’incontro con Vandana Shiva, verrà seminato il seme di libertà, da curare e nutrire così come il sentimento di giustizia. Il tutto avverrà all’interno di una un’azienda agrituristica biologica che ospita un Mulino del ‘700 e che è dedita all’accoglienza delle scuole per percorsi didattici sull’agricoltura biologica e sull’alimentazione. Per le scuole in particolare, sarà lanciato il Premio Nostro Pane, Nostra Libertà: fino alla fine di maggio 2023 gli studenti potranno partecipare inviando foto e immagini del loro seme, di come si sviluppa, per poi presentare a giugno un lavoro letterario, artistico, audiovisivo, creativo intorno alla pianta e ai suoi valori simbolici e concreti.