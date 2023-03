Grant (Lega): «Riparte il tesseramento per il territorio»

La Lega rilancia in provincia di Caserta e spinge l'acceleratore sul tesseramento. Lo step di domenica scorsa, in piazza Cattaneo nel capoluogo di Terra di Lavoro, è stato contraddistinto da un'ampia partecipazione di militanti, simpatizzanti e dirigenti che si sono ritrovati attorno al gazebo allestito con il logo "Lega Salvini Premier". «Così rafforziamo il nostro impegno per il territorio», ha detto il segretario regionale della Lega, l'europarlamentare Valentino Grant accompagnato dal segretario provinciale Salvatore Mastroianni e dal dirigente cittadino Antonio Meluso.

Nei giorni scorsi lo stesso Grant, intervenendo a un evento organizzato nella sede di Confindustria Caserta dall'università Vanvitelli, aveva ribadito l'importanza per Caserta di intercettare «le grandi opportunità nel campo del turismo sostenibile anche in relazione alle agevolazioni previste dai fondi europei. Un budget fino a 10 milioni di euro - ha sottolineato Grant - grazie al fondo Fri-Tur gestito da Invitalia con l'obiettivo di migliorare i servizi di ospitalità e potenziare le strutture in un'ottic di digitalizzazione e sostenibilità».