Grazzanise, cedono marmi e intonaci a scuola: sigilli e sindaco denunciato

Alcune aree di due istituti scolastici di Grazzanise, la scuola elementare Don Milani e l'Istituto Gravante, sono state sequestrate dai carabinieri su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per problemi strutturali. Il provvedimento è stato notificato al sindaco di Grazzanise e ai dirigenti delle due strutture in quanto proprietari e responsabili per legge degli istituti; nessuno è però al momento indagato.L'inchiesta rientra nell'ambito di una più ampia attività di controllo realizzata dalla Procura guidata da Maria Antonietta Troncone tra il 2016 e l'aprile 2018 su decine di scuole del Casertano, al fine di accertare carenze strutturali degli edifìci scolastici; determinante è stata la consulenza tecnica disposta dall'ufficio inquirente.In particolare il provvedimento di sequestro riguarda l'area sottostante la facciata esterna della scuola elementare Don Milani, dove si è staccata una lastra di rivestimento in cemento. All'istituto Gravante i sigilli sono stati apposti alle aree sottostanti le facciate esterne e i cornicioni, essendosi verificato il distacco di intonaco.