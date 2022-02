Green pass obbligatorio, nel Casertano sos esercenti e pochi controlli nei tabacchi

Nessun particolare problema negli uffici postali e in banca, mentre nei tabacchi per ora il Green pass base viene richiesto con il contagocce. È la fotografia del primo giorno di applicazione delle nuove misure sul Green pass base a Caserta e provincia.

A dar voce alla preoccupazione dei tabaccai e di altri esercenti pubblici è la Confesercenti. «I commercianti - spiega Gennaro Ricciardi, direttore di Confesercenti Caserta - continuano ad essere preoccupati per il fatto di essere stati trasformati in controllori, sebbene il Governo abbia introdotto la correttiva sull'effettuazione di controlli a campione. La normativa non è precisa e crea confusione: gli esercenti ci chiedono cosa vuol dire controlli a campione, nel senso di quante persone per volta vanno controllate».

Negli uffici pubblici per ora non si segnalano problemi, anche dalla Questura fanno sapere che la situazione è sotto controllo; si temeva per gli uffici postali, essendo giorno di pagamento delle pensioni, ma anche in questo caso sembra che la novità, annunciata peraltro da giorni, sia stata metabolizzata e gli utenti si sono presentati muniti di Green pass.

Per quanto concerne gli over50 non vaccinati che da oggi potranno essere sanzionati, nel Casertano sono oltre 18mila i soggetti a rischio su un totale di 362mila (il 5% degli over50 non è dunque vaccinato)