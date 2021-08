Green pass, la Reggia di Caserta sceglie Francesco I di Borbone

È un Francesco I di Borbone con in mano il Green pass l'immagine scelta dalla Reggia di Caserta, e pubblicata sulla pagina Facebook del monumento, per annunciare ai visitatori la novità in vigore da venerdì 6 agosto, quando l'accesso al plesso vanvitelliano, in virtù del decreto legge approvato dal governo lo scorso 23 luglio, sarà consentito solo a chi è in possesso della certificazione verde, abbonati compresi; ciò varrà tanto per il Parco Reale che per gli Appartamenti Storici.

Accanto alla vignetta di Francesco I, c'è poi lo slogan: «Vacciniamoci ca ce pass», e sotto la scritta «Tutti contro il Covid-19 - Ti aspettiamo alla Reggia di Caserta con il Green Pass». Dal 6 agosto in tutti Musei e luoghi della cultura sarà necessario, insieme al biglietto, esibire la certificazione verde che attesta l'effettuazione del vaccino.