Logista inaugura oggi il nuovo Transit Point di Gricignano di Aversa, una struttura dotata di attrezzature idonee a rifornire dei prodotti da fumo e inalazione, oltre che di prodotti convenience come oggettistica, accendini, food & beverage e cancelleria, oltre 1.800 rivendite situate nelle aree di Napoli e Caserta e delle relative province. Il nuovo deposito ha una superficie complessiva di 5.669 metri quadri, dei quali, oltre 400 riservati al Cash&Carry. Nel piazzale esterno trovano spazio 3 baie per bilici, 15 baie per furgoni e un ampio parcheggio. A disposizione di clienti e dipendenti sono state inoltre installate colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

La struttura, progettata secondo rigorosi criteri in termini di efficienza energetica, è stata valutata idonea per il percorso di certificazione Breeam, che garantisce la sostenibilità degli edifici (l'iter avviato si concluderà entro l'estate). Logista ha adottato da tempo una strategia orientata alla sostenibilità che permea tutte le attività: dall'impiego di fonti di energia rinnovabile nel 99% delle sedi operative; al riutilizzo e il riciclo delle Logista Green Box, le scatole di cartone con le quali ogni giorno vengono consegnate le merci; all'attivazione di RECYCLE-CIG, il circuito organizzato che permette ai consumatori di conferire le sigarette elettroniche esauste in appositi contenitori all'interno delle tabaccherie aderenti.

Federico Rella, vicepresidente e direttore Corporate Affairs Logista Italia, ha dichiarato: «I Transit Point sono l'espressione tangibile della capillarità sul territorio nazionale di Logista che, attraverso soluzioni innovative, consente un sempre migliore accesso al mercato per gli stakeholder, con benefici per tutta la filiera. Il nuovo Cash&Carry di Gricignano ci permetterà di offrire livelli di servizio e standard qualitativi sempre più elevati, anche in termini di diversificazione e sostenibilità». Mario Antonelli, presidente nazionale Federazione Italiana Tabaccai, ha dichiarato: «Il Cash&Carry di Gricignano sarà un punto di riferimento importante per tutti i tabaccai del territorio. Già in precedenza, infatti, abbiamo realizzato che l'apertura di depositi di nuova concezione facilita il rifornimento delle Rivendite. Ringrazio quindi Logista per aver investito per uno sviluppo sempre più sostenibile anche in questo territorio». Presenti all'inaugurazione: Agostino Santillo, vice presidente Gruppo M5S alla Camera e membro della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici; Marzia Inserra e Nicola Orsatti dell'Ufficio Monopoli per la Campania, in rappresentanza dell'Agenzia Dogane e Monopoli.