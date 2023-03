Proseguono i lavori, resta chiusa via della Stazione a Gricignano d'Aversa

Proseguono i lavori di messa in sicurezza avviati dal Consorzio Asi Caserta in via della Stazione a Gricignano d'Aversa, che resta interdetta alla circolazione stradale anche dopo il 3 aprile, come disposto dall’ordinanza di chiusura del Comune. L’intervento in corso di esecuzione riguarda la realizzazione della rete fognaria, il completo rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica, l’installazione di pali dell’illuminazione e di dissuasori di velocità.

Si tratta di un'importante opera di riqualificazione di una delle principali arterie di collegamento a servizio delle aziende dell’agglomerato industriale di Aversa Nord e dei principali centri cittadini della zona. Per gli automobilisti che attraversano l’area industriale sono indicati percorsi alternativi.