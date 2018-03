Grillo ammette: il blog aveva fini economici. «Ma il M5S non è nato per lucro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Marzo 2018, 08:29 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 08:39

Chi sbaglia paga e tutti coloro che dicono cose che vanno contro quelle che sono le regole democratiche di un Movimento «nato per migliorare il Paese», vengono espulsi. È sostanzialmente quanto ha sostenuto ieri il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, nell’aula del tribunale di Napoli Nord, ad Aversa, citato come teste dell’accusa nel processo che vede imputato per diffamazione il blogger, ex attivista pentastellato, Angelo Ferrillo. Una querela sporta nel gennaio 2015 da Gianroberto Casaleggio, morto nel 2016, e portata avanti dal figlio Davide con la costituzione di parte civile. Al centro della vicenda, un post scritto dall’ex attivista nell’ottobre del 2014 sul suo profilo Facebook. «Mi sto preparando a fare le valigie per espatriare visto che il futuro di questo Paese è in mano ad un fallito e truffatore con sede legale a Milano», recitava il post che il cofondatore del Movimento ritenne essere indirizzato a lui.Completo grigio, camicia bianca, l’ex comico è arrivato ieri mattina in tribunale a bordo di un taxi. Spedito e scortato dalle forze dell’ordine, è entrato dritto in aula. Nessuna dichiarazione alla stampa. Niente “show”. Solo due minuti dedicati ad un’attivista aversana per ribadirle che il «Movimento non è nato per occupare poltrone. Si lavora anche dai territori», quando la donna gli ha raccontato di non essere stata eletta.Poco più di mezz’ora, invece, è durata la sua deposizione.