È il locale più gettonato della zona. Aperto da poco più di un mese, il «Klu» di via Domenico Santoro genera un certo appeal a Marcianise . Ma una rissa scoppiata nel bel mezzo di una festa ha concentrato l'attenzione su quel locale in voga. Il risultato è stato la chiusura per difformità amministrative: i tre gestori dovranno prima mettere in ordine i permessi e poi riaprire le porte del pub. Perché la concessione pare fosse stata concessa per un altro uso.E la rissa? Si è svolta domenica 20 ottobre. Da un lato, un uomo di trentatré anni, invitato a un ricevimento per i 25 anni di matrimonio di una coppia di parenti. Dall'altra, un venticinquenne dal cognome scomodo: è infatti il nipote di Bruno Buttone, ex killer del clan Belforte, oggi collaboratore di giustizia, rinato a nuova vita, lontano dalle logiche criminali. Chi a Marcianise è rimasto, invece, conosce bene il nipote, figlio del fratello.È stato lui il protagonista della baruffa, colui che, stando alla polizia di Marcianise, avrebbe provocato «frattura dell'osso occipitale, delle contusioni cerebrali e una profonda ferita sul lato sinistro della fronte» allo fortunato trentatreenne che la notte del 20 ottobre si trovava nel locale. Tutto era accaduto in pochi minuti. L'uomo di trentatre anni era al bancone e, stando alla versione dell'aggressione, avrebbe guardato un po' troppo la ragazza che era entrata nel locale con Buttone junior. A quel punto, il giovane si sarebbe alterato e avrebbe afferrato un candelabro lanciandolo in testa al trentatreenne. Poi, ancora botte, bicchieri lanciati in aria. Il ferito si sarebbe recato subito in ospedale a Marcianise, dove i medici avrebbero poi avvertito la polizia del commissariato di Marcianise, diretta da Antonio Sepe.I camici bianchi, in realtà, avevano decretato per il ferito la prognosi riservata, sciolta solo due giorni fa. Subito, però, erano iniziate le indagini. I poliziotti erano stati sorpresi dal fatto che con l'arrivo della polizia scientifica sul posto non ci fossero più tracce di sangue. Le pulizie erano state già eseguite in maniera approfondita. Niente paura. Gli agenti hanno ricostruito ugualmente l'accaduto, nonostante i testimoni avessero minimizzato l'accaduto. Anche perchè la vittima, dopo le medicazioni, era ritornata tranquillamente nel locale dove si era intrattenuto fino all'alba. L'insistenza degli investigatori del commissariato di Marcianise, grazie anche alla descrizione di alcuni testimoni di un vistoso «tatuaggio» impresso sul collo dell'assalitore, ha permesso di risalire all'identità del venticinquenne. Così, Buttone junior, è stato denunciato per lesioni gravi, aggravate.