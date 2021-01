Nella provincia di Caserta per il secondo giorno di fila il numero dei nuovi positivi al Covid supera quello dei guariti, non accadeva da oltre un mese. È ancora presto per dire che il trend si stia invertendo, visto

che l'Asl parla di dati «altalenanti», e dunque da prendere con le molle.

Nelle ultime 24 ore, attesta il bollettino Asl, sono 155 i nuovi contagiati a fronte di 136 guariti; con 1.833 tamponi processati, il tasso di positività scende però all'8%, due punti in meno rispetto a ieri. Il computo totale delle persone attualmente positive nel Casertano è dunque di 3333 (undici in più di ieri). Sale ancora il conto dei decessi legati al Covid: il report giornaliero parla di otto persone decedute, per un totale di 562 decessi da inizio pandemia.

