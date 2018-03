Domenica 25 Marzo 2018, 16:14

Disagi per i collegamenti sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia. Dal primo pomeriggio un problema alla linea elettrica sta causando rallentamenti al traffico ferroviario. Il guasto si è verificato alle 14,45 tra Falciano-Mondragone-Carinola e Villa Literno, in provincia di Caserta. Si segnalano ritardi fino a due ore. È in corso l'intervento dei tecnici per risolvere il guasto.