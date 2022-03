Aiuti e un appartamento allestito in parrocchia per aiutare i profughi

Continua la maratona del cuore a Caserta. In azione il gruppo comunale dei volontari di Protezione civile, che nella giornata di sabato ha fatto tappa alla parrocchia dei Santi Gennaro e Giuseppe di Falciano, dove ha consegnato aiuti profughi ucraini in fuga dalla guerra. In particolare, sono stati donati materassi, coperte, accappatoi, prodotti per l'igiene personale e generi alimentari.

Alla parrocchia guidata da don Matteo Coppola - che ha fatto arredare un appartamento proprio per accogliere uomini e donne in fuga - c'era anche il vescovo di Caserta, Pietro Lagnese, che ha celebrato la messa per il popolo ucraino, ringraziando i volontari per il loro impegno. «Le parole del vescovo sul nostro operato ci rendono estremamente orgogliosi e sempre più convinti che la strada intrapresa sia quella giusta - afferma il coordinatore del nucleo comunale di Protezione civile, Francesco Brancaccio -. Colgo l'occasione per ringraziare l'assessore Massimiliano Marzo e tutta l'amministrazione comunale che dimostrano sempre con i fatti tutta la loro vicinanza al nostro gruppo».