Venerdì 24 Agosto 2018, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La vicenda della guida turistica "Italia del Sud e Isole" edita dalla Feltrinelli è offensiva e arreca grave danno ad un territorio e ai suoi cittadini che ogni giorno cerca di reagire e costruire una società migliore. La nostra lettera a Feltrinelli vuole tenere acceso un faro su questa vicenda. Anche la risposta dell'editore che ha già inviato a diversi comitati di zona non ci lascia del tutto soddisfatti. Ovvio che un editore ha il diritto dovere di pubblicare tutto ciò che desidera. Se però giustifica quanto accaduto come una mera acquisizione e ripubblicazione delle celebri guide Rough Guide, senza per questo aver preventivamente letto il contenuto ed essersi confrontato con l'editore inglese lascia profondamente sconcertati». Un gruppo di deputati e senatori campani del Movimento ha sottoscritto una lettera appello inviata all'editore Feltrinelli: tra i firmatari Del Monaco, Del Sesto, Grimaldi, Iorio, Russo e Santillo.I parlamentaro sottolineano come «a fronte di gravi problemi quali la camorra unitamente alle ecomafie, abbiamo una società che ha sempre reagito, che prova a costruire speranza e difendere le eccellenze del territorio. Oltre le innumerevoli ricchezze storico culturali, lascia perplessi che una guida internazionale non si renda conto delle migliaia di turisti italiani e stranieri che visitano i nostri territori evidenziando sia i difetti ma anche le innegabili bellezze e soprattutto vengono per conoscere percorsi civici di resistenza e di legalità. Ci auguriamo che si possa correggere questa pessima caduta di stile».