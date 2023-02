Castel Volturno, guidava auto rubata: denunciato 44enne indiano

A Castel Volturno i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, nell'ambito di attività volte a prevenire furti e rapine, hanno deferito in stato di libertà per ricettazione, ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, un 44enne indiano domiciliato a Villa Literno. I militari hanno intercettato l’uomo in via Salerno, mentre si trovava a bordo di un’automobile risultata rubata.

I controlli eseguiti dai carabinieri hanno permesso di risalire ad una denuncia di furto presentata presso la Tenenza Carabinieri di Sant’Antimo lo scorso 31 gennaio. L’autovettura recuperata è stata sottoposta a sequestro.

Negli ultimi tempi i furti di auto stanno interessando in modo particolare la provincia di Caserta. Secondo le stime, di quasi due autoveicoli su tre, si perdono le tracce dopo il furto. I veicoli rubati sono infatti spesso venduti all’estero, soprattutto nei Paesi dell’Est Europa o del Nord Africa. Molto spesso però i veicoli rubati diventano oggetto della cosiddetta cannibalizzazione e finiscono per alimentare il redditizio business dei pezzi di ricambio. Secondo gli ultimi aggiornamenti, tra le auto più rubate figurano la Fiat Panda, seguita da Fiat 500, Fiat Punto e Lancia Ypsilon. Sempre più spesso a finire nel mirino dei ladri sono anche la Smart ForTwo Coupè e la Volkswagen Golf.