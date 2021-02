Figura anche il presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero, tra le persone indagate nell'inchiesta del Nas e della Procura di Napoli Nord sull'Asl di Caserta, che ha consentito di fare luce su numerosi episodi di assenteismo, corruzione e gare d'appalto truccate.

Secondo quanto si apprende, Oliviero risponde di un episodio di traffico di influenze. Il presidente del consiglio regionale è solo citato in ordinanza e non ha ricevuto alcuna notifica. Risulta indagato in stato di libertà con l’accusa di essersi fatto promotore per nomina di un dirigente asl insieme a Mario De Biasio, ex direttore generale Asl Caserta, anche lui indagato.

Ultimo aggiornamento: 10:45

