Lunedì 5 Febbraio 2018, 13:18 - Ultimo aggiornamento: 05-02-2018 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gip Carlo Avallone non ha avuto dubbi: Rosario verrà trasferito in un penitenziario per minori. Poco fa, al termine dell'udienza, il giudice ha disposto il trasferimento del 17enne di Acerra nel centro dove vi sarà disponibilità: Arpaia o Nisida.Giovedì il ragazzino ha sfigurato la sua insegnante di italiano tagliandole il viso con un coltello a serramanico. L'aggressione è avvenuta in classe, all'istituto professionale «Bachelet-Majorana» di Santa Maria a Vico, nel Casertano.