Il teatro comunale di Caserta avrà una seconda stagione teatrale. Il direttore artistico sarà Alessandro Haber, attore, regista, sceneggiatore e scrittore bolognese che è stato scelto da un'apposita commissione fra quattro candidati che avevano risposto all'avviso pubblico emanato dal Comune di Caserta a metà novembre.

L'incarico, però, come si legge nella determina numero 2050 del dirigente Franco Biondi, sarà sottoscritto solo se e quando arriverà il finanziamento della Regione Campania. Una corsa contro il tempo, dunque, per non perdere il finanziamento regionale di 250mila euro che la stessa Regione ha vincolato, però, per quest'anno, alla valorizzazione del Parravano.

«La nostra intenzione era quella di utilizzare quei fondi per il teatro diffuso, quel Comunalia, come avevamo denominato il format che, negli anni scorsi ci aveva consentito di realizzare alcune iniziative di spettacolo diffuse, appunto, sul territorio comunale. Invece - spiega l'assessore agli Eventi e vice sindaco, Emiliano Casale - la Regione li ha destinati esclusivamente al Comunale e, noi, per non perderli, non abbiamo potuto fare altro che porre in essere al più presto le procedure necessarie, individuare rapidamente il direttore artistico e presentare il progetto esecutivo. Ora, perciò, si aspetta che Haber predisponga la programmazione della nuova stagione teatrale parallela a quella già in corso e le cui date non vadano a coincidere, ovviamente, con quelle già stabilite. Poi potremo inoltrarla immediatamente alla Regione e aspettare che questa ce l'approvi».

Intanto, aggiunge Casale, «abbiamo già preparato un piano per il prossimo anno e che mira a tornare alla modalità di Comunalia e al teatro diffuso. Il progetto prevede tre Video mapping su altrettanti siti: i quattro emicicli di piazza Dante, il palazzo della Prefettura e il Belvedere di San Leucio, dove verrà proiettata la storia dei Borbone, della Reggia e di San Leucio. Accanto a questo vogliamo recuperare e rilanciare e il Presepe vivente della Vaccheria che, quest'anno, purtroppo, non abbiamo potuto finanziare. Speriamo di avere anche l'approvazione entro gennaio - febbraio in modo da lanciare la manifestazione natalizia già da marzo 2023. Così come confidiamo di vedere approvato il finanziamento per il Settembre al borgo 2023: per noi il quadro e già chiaro, ma senza l'ok della Regione rischiamo, come sempre, di arrivare a definire il cartellone ad agosto».

Insomma, l'obiettivo dell'amministrazione comunale è «quello di predisporre tutte le manifestazioni, gli eventi, le iniziative - spiega ancora il vicesindaco Emiliano Casale - entro i primi mesi dell'anno e sistemarli in un calendario organico, soprattutto perché nel 2023 ci saranno anche le cerimonie in occasione dei 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli».

Soddisfatto della partecipazione di Haber e della scelta della commissione, l'assessore alla cultura del Comune di Caserta, Enzo Battarra. Che afferma: «La partecipazione al bando di un nome dello spessore di Alessandro Haber fa capire quanto sia rispettata la città di Caserta per quello che ha espresso nel campo del teatro e della cultura negli ultimi decenni. Il teatro comunale Parravano diventa un palcoscenico appetibile per tutti i protagonisti dello spettacolo. E lo si vede anche dai nomi che si susseguono sui cartelloni delle stagioni teatrali. Bene ha fatto la commissione comunale a indicare il nome di Alessandro Haber come direttore artistico della rassegna. Questo, ne sono certo, porterà ancora più lustro alla città».