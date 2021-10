Halloween, via alle feste con controlli inesistenti

Guardia alta contro il Covid per il week end di Halloween. Tante le feste e gli eventi per la festa americana e altrettante le occasioni di aggregazioni che potrebbero aumentare il rischio di contagio. La normativa per i locali serali e notturni, come per i ristoranti, c'è ed è abbastanza semplice da seguire da parte dei proprietari dei locali, almeno stando alle parole del presidente cittadino della Confesercenti Ivan Fiorillo, lui stesso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati