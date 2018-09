Domenica 16 Settembre 2018, 12:48

Nel corso della notte, i carabinieri della stazione di Lusciano hanno arrestato due giovani napoletani, Luigi Aruta, 33 anni, e Alessandro Guerra, 30 anni, fermati a bordo dell’autovettura Daewoo Kalos e trovati in possesso di venti dosi i cocaina e di una pietra di hashish, tutto occultato all’interno di 20 pennarelli evidenziatori privati del tampone interno. Sequestrata anche la somma contante di 860 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio e tre telefoni cellulari verosimilmente utilizzati per contattare gli acquirenti.