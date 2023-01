Delusione per un detenuto ristretto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere che, per l'Epifania, si aspettava dalla moglie la consegna una «calza con la droga». La donna, infatti, era andata a trovare il marito poco prima della festa della Befana, ma è finita lei stessa in carcere in particolare, nel penitenziario femminile di Pozzuoli con la grave accusa di detenzione di circa 500 grammi di sostanza stupefacente che aveva nascosto all'interno delle sue scarpe e in parte tra slip e collant.

È quanto scoperto dagli agenti della casa circondariale «Uccella» lo scorso 4 gennaio durante i rituali controlli dei familiari dei detenuti. La giovane residente sul litorale domizio, infatti, aveva pensato di introdurre nel carcere sammaritano hashish e cocaina, approfittando della giornata di colloquio con il coniuge. Gli agenti penitenziari - come riferisce una nota di Emilio Fattorello, consigliere nazionale dell'Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) - notando un fare sospetto della ventiquattrenne, hanno intensificato i controlli rinvenendo così alcune dosi di sostanza stupefacente prima nelle scarpe e poi altri involucri nascosti nelle parti intime. La sostanza di elevata quantità è poi risultata al narcotest del tipo hashish e cocaina. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha poi disposto anche una perquisizione presso il domicilio della donna, consorte di un detenuto condannato a circa 10 anni di reclusione per vari reati comuni.





«Un intervento eseguito grazie alla professionalità messa in campo dalle donne e dagli uomini dei baschi blu recita la nota della sigla sindacale ai quali va il compiacimento dell'Osapp». Per il consigliere nazionale Emilio Fattorello, «la legalità viene ancora garantita dalla polizia penitenziaria, tra mille difficoltà operative contro una criminalità sempre più spavalda. Negli ultimi giorni, peraltro, sono stati svariati i rinvenimenti di droga e telefonini tra le carceri di Secondigliano e Poggioreale». E prosegue: «Nonostante la cronica carenza di personale ed il drammatico momento storico che sta vivendo il Corpo, i poliziotti penitenziari del carcere di Santa Maria Capua Vetere continuano a stringere i denti ed a tenere testa garantendo la sicurezza nel penitenziario ma da tempo denunciamo come sigla sindacale la carenza organica del personale penitenziario e l'assenza di un comandante titolare' all'interno della struttura sammaritana».



Alla fine di novembre dello scorso anno, sempre a Santa Maria Capua Vetere, gli agenti avevano fermato un detenuto napoletano che, dopo il colloquio con il suo legale, era stato trovato in possesso di 400 grammi di hashish, un micro-telefono ed il relativo caricabatterie. Il detenuto aveva spiegato che ne era già in possesso prima del colloquio con l'avvocato. Altri 130 grammi della stessa sostanza erano stati sequestrati due giorni prima a un detenuto che aveva appena terminato il colloquio con la moglie. Lo scorso 21 dicembre il padre di un recluso aveva gettato a terra nel reparto colloqui un bustina con 30 grammi di droga che avrebbe dovuto recuperare successivamente dopo i controlli, per poi consegnarla al figlio. E sempre a dicembre scorso i poliziotti hanno rinvenuto un microtelefono in possesso di un detenuto dopo il colloquio con la moglie.



Il carcere sammaritano è uno degli istituti che risente maggiormente del problema del sovraffollamento: ospita ben 860 detenuti (di cui 60 donne) per una capienza pari a 809 unità, risultando il terzo istituto più affollato della Campania.