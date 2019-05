Lunedì 13 Maggio 2019, 11:59

Due cugini di 26 e 20 anni, di Lusciano sono stati denunciati dagli agenti della polizia di Stato di Aversa nell'ambito di una operazione a largo raggio sul territorio. Durante l'attività di polizia giudiziaria, è stato ritrovato un proiettile calibro 357 Magnum GFL, nonché, ben nascosta nell'auto dei due giovani, una cassettina contenente circa 40 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, materiale per il confezionamento della droga e la somma di 90 euro ritenuta provento dello spaccio.Il ventenne, è emerso, aveva da poco iniziato l'attività illegale di vendita dello stupefacente, collocandosi nei pressi dei bar locali ed in pieno giorno. I due cugini sono stati segnalati in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di munizioni.