Strade-gruviera a Caserta, transenne per l'ultimo cedimento

In via Patturelli, tra gli incroci con via Ferrante e via Ceccano, da circa dieci giorni due transenne segnalano una buca di circa sessanta centimetri di diametro apertasi sull'asfalto che da pochi mesi era stato alla meglio rattoppato.

In presenza di cedimenti che non c'è strada del centro urbano che non ne abbia, l'intervento mai troppo sollecito è stato sempre lo stesso: un po' di badilate di catrame, quando va bene una ripassata...

