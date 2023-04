La Caserta artistica approda in laguna. Si è inaugurata a Venezia la mostra personale di Bruno Donzelli, il più internazionale degli artisti attivi all'ombra della Reggia. Nella città lagunare, tempio dell'arte mondiale con la sua mitica Biennale, Donzelli ha messo in scena nello Spazio San Vidal del complesso monumentale San Zaccaria il suo mondo pittorico fatto di rimandi ai maestri dell'avanguardia internazionale. Titolo dell'esposizione "Il segno dell'ironia", con opere dal 1998 al 2023.

Parte da Caserta quindi un omaggio alla Venezia capitale dell'arte. C'è un collegamento ideale tra la città vanvitelliana e quella lagunare nei nomi di artisti come Andy Warhol, Robert Rauschenberg e Alighiero e Boetti, citati nelle opere di Donzelli esposte a San Zaccaria e presenti nella collezione Terrae Motus alla Reggia, ma anche ospiti in occasioni memorabili nelle Biennali veneziane.

La mostra, a ingresso gratuito, presenta trenta opere di Bruno Donzelli, artista napoletano, ma casertano di adozione da quaranta anni. L'esposizione, dal forte impatto cromatico e materico, si propone come una sorta di sintesi di un lavoro cinquantennale. «Per me guardare questa mostra è un po' come per molti sfogliare un album con le foto dei momenti più importanti della propria vita», racconta Bruno Donzelli. «In queste opere ritrovo il mio modo di guardare il mondo, e come questo è cambiato nel corso del tempo, dei decenni. Ciò che ho voluto rappresentare, sin dalle mie prime opere, è un modo diverso di guardare il mondo. È il mio modo, ma può essere il modo di tutti. Un mondo che non è fatto di scale di grigi o tratti tenui, ma di colori vibranti e forme prepotenti, perché così sono i sentimenti di chi lo vive. Inoltre, volevo dimostrare che non c'è un solo modo per guardare alla storia, anche nel caso di grandi artisti. Possono essere riletti, riattualizzati, reinterpretati. Mi piacerebbe che tra 50 o 100 anni qualcuno facesse lo stesso con i miei lavori».

Bruno Donzelli è una figura di primo piano nell'ambito della ricerca visiva made in Italy. Ha partecipato a tante mostre collettive in tutto il mondo e ha tenuto personali nelle capitali europee e negli Stati Uniti. Dunque, un pittore di valenza internazionale, un innovatore, che da gennaio dello scorso anno ha iniziato a misurarsi anche nel crescente mondo della cryptoarte, con lavori digitali in Nft acquistati da tanti collezionisti esteri. Ha sperimentato anche il phygital, ovvero l'associazione dell'opera fisica a quella digitale in Nft. Due sue opere phygital «Tavolozza Haring» e «Note per John Cage» sono state presentate lo scorso 4 marzo a Las Vegas al summit «The HiVe» sui nuovi ecosistemi digitali nello spazio espositivo di World of V.

Le trenta opere in esposizione a Venezia coprono un quarto di secolo e raccontano Donzelli in modo chiaro e diretto. L'artista è noto per il suo inconfondibile tratto pittorico e cromatico, caratterizzato da un linguaggio ironico e dissacrante, ricco di rimandi all'arte del 20esimo secolo. Sembra quasi divertirsi a creare un proprio universo espressivo. Bruno Donzelli riscrive la storia dell'arte recuperando i segni, i materiali, i colori dei grandi maestri. In realtà, segue le loro orme, le loro tracce. Le sue non sono semplici citazioni, ma vere e proprie rivisitazioni o meglio rigenerazioni. È come se ogni artista, da Duchamp a Warhol, da Picasso a Beuys, ritorni a vivere nelle tele di Donzelli nella sua essenza più pura. Ma tutto ciò è fatto con lo spirito del divertissement, dell'ironia, con la gioia dei colori e un grande amore per questi maestri dell'arte contemporanea.

Alla mostra è associato anche un catalogo con le riproduzioni di tutte le trenta opere esposte e un'analisi critica realizzata da Silvia Previti, curatrice di mostre d'arte, esperta conoscitrice delle tendenze contemporanee.