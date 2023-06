Ricercato romeno chiede i soldi agli automobilisti al semaforo: arrestato

Nonostante fosse ricercato per un ordine di carcerazione emesso a suo carico dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per furto in abitazione, si era posizionato, sotto gli occhi di tutti, sull'Appia, a ridosso dell’incrocio semaforico che regola l’accesso al comune di Santa Maria Vico dove chiedeva, anche con una certa insitenza, denaro agli automobilisti in coda.

Il trentaseienne romeno, appena scattava il rosso e le auto erano costrette a fermarsi, consegnava ai conducenti un bigliettino recante la scritta “Scusate per il disturbo sono povero con due bambini se mi potete aiutare - grazie per l'offerta - vi preghiamo di ridare indietro il biglietto", innervosendosi se questo veniva restituito senza la pretesa offerta in denaro.

Una pattuglia di carabinieri in transito ha notato la scena e fermato e identificato l'uomo, scoprendo che si trattava proprio del pluripregiudicato romeno ricercato.

L'uomo, che dovrà espiare la pena di mesi 6 di reclusione, è stato accompagnato presso il carcerde di Santa Maria Capua Vetere.