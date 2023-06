Sorpreso in auto con pistola e droga, scatta la denuncia

Stava percorrendo a bordo della sua Golf la provinciale 333, nel territorio di Grazzanise quando, con manovre repentine, ha insospettito la pattuglia dei carabinieri che stava effettuando dei controlli proprio su quell’arteria stradale. Il conducente, un venticinquenne di Grazzanise, che ha subito ottemperato all’alt, si è mostrato particolarmente nervoso nei confronti dei militari che, dopo l’identificazione, hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare rinvenendo, nella sua disponibilità, una pistola a salve calibro 8 di tappo rosso, occultata nella tasca posteriore del sedile del conducente.

Sotto lo stesso sedile è stata altresì rinvenuta e sequestrata una dose di marijuana nascosta in un pacchetto di sigarette.v Il venticinquenne è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi e segnalato alla Prefettura di Caserta per possesso di sostanze stupefacenti.