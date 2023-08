Rubano auto, sorpresi dai carabinieri mentre smontano il gps: un arresto

Insospettiti dal continuo rovistare di due persone nel vano motore di un’auto, ferma nel piazzale antistante il velodromo di Marcianise, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, in transito nella zona, si sono avvicinati al mezzo dove i due, appena si sono accorti della presenza dei militari, hanno lasciato gli attrezzi e sono fuggiti a piedi nelle campagne circostanti. Dopo un breve inseguimento i carabinieri hanno raggiunto uno dei fuggitivi che per evitare la cattura ha tentato di aggredirli prima di essere bloccato e identificato.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di scoprire che il fermato, un 58enne di Napoli, e il suo complice, che è riuscito a far perdere le proprie tracce, stavano tentando di rimuovere uno dei dispositivi gps presenti sulla Jeep Renagade ferma nel piazzale, al fine di evitare la geolocalizzazione dell’auto, risultata rubata poco prima a in via Acquaviva a Caserta. Il mezzo recuperato è stato restituito al proprietario. Il cinquantottenne arrestato, che dovrà rispondere di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, è stato ristretto presso le camere di sicurezza dell’Arma.

Indagini in corso per identificare il complice.