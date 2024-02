Blitz dei carabinieri in bar e locali, multe e giovane denunciato

Dal tardo pomeriggio di ieri e sino alle prime ore di questa mattina, i carabinieri della Compagnia di Aversa hanno eseguito, a Frignano e Villa di Briano, un servizio coordinato volto al controllo di esercizi commerciali e luoghi di ritrovo. I militari dell’Arma, che hanno eseguito i controlli con il supporto delle unità cinofile del Nucleo carabinieri di Sarno, i carabinieri del Nas di Caserta e personale della Siae, hanno riscontrato, in un bar, carenze igienico sanitarie, strutturali e documentali. Inoltre, nel corso della perquisizione personale, eseguita a carico di un 27enne che si aggirava all’interno di uno dei locali con fare sospetto, i carabinieri hanno rinvenuto nella sua disponibilità alcune dosi di hashish. Il giovane è stato denunciato .

In un caso i militari hanno riscontrato anche l’installazione di apparecchi di intrattenimento privi di autorizzazione per l’utilizzo pubblico. I responsabili degli esercizi sono stati diffidati, entro 30 giorni, alla rimozione delle difformità riscontrate dai carabinieri. Elevate sanzioni per 500 euro. Effettuati controlli a 113 persone e 63 veicoli, elevate 25 contravvenzioni al Codice della strada.