I controlli, eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni con il supporto dei militari dell’Esercito, nell’ambito dei servizi di "prevenzione e repressione di roghi di rifiuti e delle condotte illecite connesse", hanno consentito di individuare, a Maddaloni, una fossa di scarico non autorizzata, risultata contenere idrocarburi. A seguito delle immediate verifiche i militari dell’Arma hanno ricondotto l’attività di scarico ad una ditta di trasporti locale, proprietaria del piazzale.

APPROFONDIMENTI Armato di una chiave inglese blocca due treni regionali e danneggia auto Caserta, Usura ed estorsione: condannati zio e nipote Caserta, a Santa Maria Capua Vetere la gang delle marmitte: preso ladro in trasferta

Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di verificare che all’interno della fossa, avente un estensione di 8 metri e una profondità fi 2,5 metri, erano stati scaricati oli esausti e materiali di scarto, provenienti dalle attività di manutenzione e lavaggio dei mezzi pesanti, anch’esse non autorizzate. La titolare della ditta è stata denunciata per attività di scarico non autorizzata. L’intera area, di circa 500 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro preventivo.