Serra di marijuana nel garage, blitz dei carabinieri: finisce ai domiciliari

I carabinieri della stazione di Macerata Campania hanno sequestrato una serra domestica di marijuana, l'ennesima scoperta in provincia di Caserta.

I militari dell’Arma, nel corso di un servizio antidroga, notando movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione di un trentaseienne del luogo hanno eseguito, a carico di quest’ultimo, una perquisizione domiciliare rinvenendo nel garage una struttura professionale in ferro dell’ altezza di 2 metri, adibita a serra, con sistema di filtraggio per il ricircolo dell’ aria, utilizzata per la coltivazione e produzione di marijuana. Inoltre, nello stesso locale, sono stati rinvenuti 10 vasi in plastica con piantine di marijuana in piena crescita, dell’altezza di 20 centimetri ciascuna. Ulteriore sostanza stupefante e due tritaerba sono stati rinvenvenuti in cucina.

Lo stupefacente, per un totale di circa 45 grammi , la serra e le piantine sono state sottoposte a sequestro.

L’arrestato, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è agli arresti domiciliari.