Pistola, proiettili e coltello scoperti in casa: scattano i domiciliari

I carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, nell'ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di armi e sostanze stupafacenti, ha arrestato un 35enne del posto che a seguito di perquisizione domiciliare presso la propria abitazione è stato trovato in possesso di una pistola revolver non censita e priva di matricola, due proiettili calibro 32 e un coltello a farfalla.

L’arma era nascosta in un vano di chiusura della tapparella avvolgibile mentre I proiettili e il coltello sono stati trovati in un cassetto nella camera da letto. Rinvenuti e sequestrati anche gr.1,7 gr di hashish.

L'uomo è ai domiciliari.

Nel corso del medesimo coordinato i militari dell’Arma hanno denunciato un 17enne di San Tammaro che all’esito di perquisizione domiciliare in casa è stato trovato in possesso di 35 stecche di hashish e un 24enne del di Santa Maria Capua Vetere nella cui abitazione sono stati trovati 9 grammi di hashish.