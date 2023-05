Ci sono altri tre giorni per presentare in Comune la richiesta di apparentamento ufficiale, e cioè un collegamento di lista ad una delle due coalizioni che sono andate al ballottaggio e che, i prossimi 28 e 29 maggio, si sfideranno per conquistare la poltrona di sindaco. Il termine ultimo è domenica alle 12, e come è avvenuto per la presentazione delle liste a metà aprile, anche in questo caso, la convalida toccherà al segretario comunale Antonella Palermo.

Emilio Nuzzo e Carmine Palmieri hanno già rimesso in moto la macchina organizzativa. Entrambi hanno incontrato, ieri sera, i candidati delle sei liste in appoggio: Nuzzo nel suo quartier generale, mentre Palmieri all'interno della sala di una palestra privata. L'obiettivo principale, ora, è quello di capire se ci sono i presupposti per poter avvicinare le due candidate sindaco donna, uscite al primo turno dalla competizione.

Sul fronte Nuzzo è Luca Alfredo D'Andrea a precisare: «Stiamo ancora valutando le varie cose da fare ma rigetto gli apparentamenti perché la nostra coalizione ha bisogno di massima visibilità. È importante prosegue capire cosa vogliono fare le due donne uscite dalla competizione ed in particolare la Carfora, che è parte di un discorso assai ampio. La sua "Speranza" ha dato un segnale forte. San Felice a Cancello ha bisogno di tutti per voltare pagina e per avviare un cambiamento radicale. I nostri zenit devono essere discontinuità dal passato e bene comune».

Nella coalizione di Palmieri, il suo braccio destro Agostino Nostrale, invece, non nasconde che si sta cercando un'alleanza con la Carfora, anche non pubblica. D'altronde, l'ago della bilancia è proprio lei e il corteggiamento è scontato.

«In queste prime ore post elezione, - fa sapere Nostrale - stiamo studiando la strategia da mettere in atto in questo ballottaggio cercando di giocare al meglio la nostra ultima carta vincente. Fatto ciò, capiremo come approcciarci ai cittadini, all'avversario e alle donne che comunque possono avere un ruolo determinante in questa partita finale. Un dato certo è che l'amica Carfora, dopo il risultato importante ottenuto, è stata chiamata a rappresentare una parte importante di cittadini».

Ma, Eugenia Carfora ha già alzato un muro. In una nota ufficiale, oltre a far capire il suo netto no ad un ipotetico dialogo, ha anche invitato il suo elettorato a non recarsi alle urne, chiedendo così tra le righe di praticare l'astensionismo. «Riteniamo opportuno spiega anche a nome dei candidati della lista "Speranza" - e necessario, confermare che non ci fermeremo a nessuna stazione, perché la luce ci aspetta. Continueremo a prenderci per mano tutte le volte che qualcuno proverà a lusingarci o a spezzare il nostro patto di lealtà con voi elettori. Non abbiate dubbi, continuate a dire "no". Non lasciate il sentiero appena tracciato».

Discorso ben diverso per Antonella Lettieri, che con la sua "Ricoloriamo San Felice a Cancello", insieme al coordinatore provinciale di Forza Italia, Giuseppe Guida (che annuncia la nomina di un nuovo esponente locale del partito degli azzurri), lascia la porta socchiusa, congratulandosi con gli avversari e invitando i sanfeliciani ad andare alle urne.

«Faccio i miei complimenti alla preside Eugenia Carfora afferma - perché è stata portatrice di un vento di rivoluzione che continuerà a tirare forte. La gente chiede un cambiamento a cui noi tutti siamo chiamati a partecipare. Il mio in bocca al lupo agli altri candidati sindaci, che vinca la migliore, espressione di democrazia. Invito i cittadini a votare perché San Felice a Cancello ha bisogno di rinascere e per farlo bisogna ripartire dal voto, l'assenteismo non può essere un'opzione».