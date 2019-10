CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 3 Ottobre 2019, 10:28

L'emergenza furti nell'alto Casertano sta sviluppando un vero e proprio fenomeno sociale: quello dell'autodifesa. E' ciò che emerge analizzando le reazioni sempre più frequenti delle vittime di assalti.L'ultimo caso a Teano, nella zona della stazione ferroviaria. In località Carrano, nel giro di poche ore durante la tarda serata alcune abitazioni sono state prese di mira da una banda di criminali. Tutti furti falliti, però. Secondo alcune testimonianze raccolte, infatti, sarebbero stati almeno tre i residenti che avrebbero esploso colpi di fucile per mettere in fuga i ladri.