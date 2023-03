Caserta, restyling della "Giannone": il chiostro cinquecentesco pronto entro l'autunno

Questa mattina il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere della scuola media “Giannone”, che sarà recuperata grazie a un finanziamento ministeriale "Fondo Comma 140" di circa 2 milioni di euro. Tutta la scuola è interessata da un’imponente opera di riqualificazione che prevede anche il riuso e la rifunzionalizzazione dell’adiacente ex orfanotrofio “Sant’Antonio” grazie al finanziamento di circa 8 milioni di euro nell’ambito del Pnrr. Accompagnato dai progettisti e dai responsabili del cantiere, il sindaco ha iniziato la visita dal “Corpo A” dell'edificio che ospita la scuola più antica del capoluogo. Si è partiti dal piano terra, dove saranno realizzati i laboratori di musica, teatro, arte e di giornalismo. Nella zona adiacente ai laboratori, la nuova biblioteca e una piccola sala conferenze. Il progetto della “Scuola Media Innovativa 4.0 - P. Giannone nell’ex Orfanotrofio Sant’Antonio” si inserisce nel Piano di riassetto delle scuole del Comune come ampliamento della media "Giannone" .

Successivamente, si è passati al sopralluogo presso il Chiostro cinquecentesco, dove in futuro potranno essere organizzati eventi legati alla cultura e che assumerà un’importanza strategica anche in chiave turistica. L’ingresso, infatti, si trova esattamente di fronte al nuovo varco che la Reggia aprirà a breve su corso Giannone. I lavori procedono regolarmente ed entro l’autunno il cantiere del Chiostro verrà consegnato.

La visita, poi, è proseguita al primo piano, dove sono in atto operazioni di miglioramento strutturale nonché una ridefinizione degli spazi architettonici ed una nuova distribuzione funzionale. «È un progetto di grande portata – dice Marino – che recupererà un complesso splendido, che nasce come convento nel Cinquecento e che nell’Ottocento si trasforma in scuola. Avremo un istituto scolastico innovativo, con tanti ambienti destinati ad attività creative che coinvolgeranno non solo gli studenti ma l’intero tessuto culturale della città. Il Chiostro cinquecentesco, vera perla dell’intera struttura, tornerà agli antichi splendori e sarà sede di manifestazioni importanti oltre a collegarsi in maniera molto stretta alla Reggia. Quello della media ‘Giannone’ è un intervento molto significativo, e grazie ai fondi del Pnrr che siamo riusciti a intercettare effettueremo lavori davvero imponenti anche nell’ex Orfanotrofio Sant’Antonio, creando così un unico polo scolastico».