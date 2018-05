CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 16 Maggio 2018, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 09:42

«Solo chi sta seduto non cade mai», recita un vecchio proverbio. Ma chi inventò il detto di certo non è mai venuto a far visita al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dove anche chi è seduto può cadere. Oppure, peggio ancora, chi si siede può restare inclinato a dieci centimetri dal pavimento perché le panche sono rotte, da mesi.E così, durante l'udienza con al centro la fabbrica «Rieter» in cui compaiono tecnici di Torino giunti a Santa Maria ieri per essere ascoltati dai magistrati, gli avvocati torinesi degli imputati si sono accomodati sulle sedie inclinate verso il pavimento. L'ultima stanza del tribunale al primo piano della struttura - l'aula più affollata di tutte - è dotata infatti di una ringhiera in legno dondolante e di panche oblique. Così, al termine dell'udienza, le toghe si sono rimesse in piedi, ma con una serie di dolori: il mal di schiena e crampi alle gambe: «Colpa delle seggiole rotte», hanno confessato. In realtà, quello delle sedie rotte non è l'unico disservizio nel palazzo che a breve dovrà essere lasciato a magistrati e avvocati.