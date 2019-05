CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 6 Maggio 2019, 08:58 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 09:01

La campagna elettorale per le elezioni europee dei candidati casertani punta molto sui canali social. Lo sa bene Pina Picierno, europarlamentare uscente e candidata del Pd, il riferimento è agli insulti sessisti ricevuti dopo aver avviato l'iniziativa di crowdfunding, di raccolta di fondi. Irripetibili i commenti sotto il post di Picierno e sotto quelli che riportava la notizia della raccolta dei fondi ma la candidata non si è persa d'animo e sta continuando sui social e ha anche confermato che gli autori dei commenti sessisti saranno querelati.I comunicati stampa sono stati quasi completamente sostituiti da post, tweet e immagini su Instagram ma c'è ancora chi non rinuncia al comunicato, come il caso di Maria Letizia, candidata di Fratelli d'Italia, che ha annunciato il convegno di ieri a Villa Literno dal titolo «Noi Giovani verso le Europee», utilizzando i canali tradizionali. Nicola Caputo, europarlamentare uscente del Pd, ha invece optato esclusivamente per i social, aprendo anche un comitato elettorale virtuale. Sul profilo social di Caputo è partito il countdown che separa dall'appuntamento con le urne e ogni giorno c'è un post dedicato all'attività svolta nei cinque anni di mandato.