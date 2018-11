CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 12 Novembre 2018, 08:29 - Ultimo aggiornamento: 12-11-2018 09:05

All'improvviso la fiamma, il terrore di un incendio indomabile. E poi, la velocità impaurita dei passeggeri e dell'autista che scivolano fuori dagli scomparti del bus. Solo l'arrivo dei vigili del fuoco e della polizia placa un po' lo spavento. Al centro della strada, il bus-navetta avvolto dal fuoco. Si tratta del mini-pullman che fa da spola fra Caserta e il centro commerciale Campania ogni giorno.Alle 15 di ieri è andato in fiamme. Inspiegabilmente, allo stato. Si attende la relazione dei vigili del fuoco per dare una chiave di lettura ai fatti. «È stato un incidente, un corto circuito così come ce ne sono tanti. Qualche mese fa successe la stessa cosa. Nessuna manomissione ha scatenato l'incendio», fa sapere il centralinista della Clp, la ditta privata affidataria del trasporto pubblico a Caserta. La Clp è la società commissariata dopo un'interdittiva Antimafia; fra un anno vedrà scadere il suo contratto.