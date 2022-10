Il Belvedere sfregiato, ora stop allo scempio si parte con il cantiere

La recinzione posizionata alla base del Belvedere di San Leucio, che finalmente nasconde agli occhi dei turisti lo scempio dei locali al piano terra dell'edificio devastati e degradati, è il segno più evidente che i lavori per il risanamento e il restauro della piccola reggia, stanno per cominciare. E quasi non sembra vero. Dopo gli annunci, le anticipazioni, le promesse che, finora non hanno avuto seguito, neppure questo primo segno dell'apertura del cantiere, riesce, infatti, ad essere del tutto rassicurante.

Stavolta, però, a tranquillizzare i più scettici, c'è pure un post del sindaco che, sul suo profilo facebook, non nasconde la soddisfazione per il risultato conseguito. «Abbiamo iniziato i lavori al Belvedere di San Leucio per la riqualificazione delle stalle reali, dello scalone monumentale e del percorso che dal Belvedere porta alla Fontana di Diana e Atteone della Reggia», scrive Marino. Dunque, non c'è più niente da temere. «Non so cos'altro potrebbe succedere per bloccare di nuovo un iter andato in porto felicemente: i vari passaggi tecnico-amministrativi sono stati completati con successo, la consegna dei lavori al consorzio Compact, incaricato di portarli a termine, è stata effettuata, sono stati individuati il direttore dei lavori, l'architetto Fabrizio Fusco, e il responsabile del unico del procedimento, l'ingegnere Francesco Biondi» dice Agostino Tenga, consulente del Comune di Caserta per il Belvedere di San Leucio. «Siamo riusciti anche a convincere il senzatetto che ogni sera si riparava nelle stalle, ad allontanarsi dalla struttura e a trovare riparo altrove. Insomma, ora non ci sono più ostacoli di sorta e ritengo che gli interventi cominceranno già a partire dalla prossima settimana», aggiunge.



I lavori sono quelli stabiliti nel progetto approvato e finanziato già nel 2014, ma mai realizzato per intoppi di tipo burocratico-amministrativo, e che, quindi, è stato in seguito, nuovamente ripresentato sebbene con gli inevitabili adeguamenti di spesa (nel frattempo notevolmente aumentata) e ancora una volta rifinanziato. Il progetto, originariamente si avvaleva di due trance di finanziamenti, una relativa alla misura 1.12 di 2 milioni e 200mila euro, e l'altra di 300mila euro della misura 1.9, fondi ritoccati oggi per difetto: la somma disponibile attualmente si aggira, infatti, intorno al milione e settecentomila euro.



Gli interventi previsti sono, ora come allora, quelli sulle scuderie reali, dove verranno realizzati servizi di accoglienza di cui il Belvedere è oggi totalmente sprovvisto (info-point, biglietteria e servizio guide turistiche, bar), un'area multimediale attrezzata anche per convegni, un Bookshop e gift-shop, per i prodotti tipici casertani, locali per i servizi igienici, aree deposito-rimessaggio bike, zona per impianti-macchine, ascensore. Sempre nell'edificio del Belvedere è previsto il restauro di una parte del Bagno di Maria Carolina dove, da anni, si verificano dannosissime infiltrazioni. Nella stessa tanche di finanziamenti è compresa anche la riqualificazione, con il rifacimento delle fogne e della illuminazione pubblica, della via Maria Cristina di Savoia, che collega San Leucio alla Reggia. «Un intervento sottolinea Tenga indispensabile se si vuole stabilire un collegamento diretto fra il monumento vanvitelliano e il Belvedere. Con l'auspicio che questa soluzione possa riuscire a convogliare al Real sito almeno una parte dei turisti che visitano la Reggia».

Intanto, altri due lotti sono già finanziati ma, in questo caso, le procedure devono essere ancora completate. Si tratta di quelli relativi agli interventi di recupero dell'arco dei leoni, delle due fontane poste ai due lati della salita che porta al Belvedere, delle facciate, degli infissi e dei i tetti.