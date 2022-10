Il biodigestore accanto al termovalorizzatore: «C'è l'idoneità del sito»

Un impianto all'ombra del termovalorizzatore di Acerra, fase attuativa, parte seconda. E ora, manca solo il finanziamento: il biodigestore, l'impianto addossato al termovalorizzatore di Acerra, ha superato pure l'esame di «idoneità delle condizioni urbanistiche e infrastrutturali (viabilità e accesso)» poste dalla Regione Campania. Sono state due le direttive regionali centrate in pieno.

«In linea con le direttive del nuovo Puc conferma l'ex assessore all'ecologia Salvatore Liccardo, redattore del piano- e in sintonia con le direttive regionali, abbiamo già individuato il sito che ha tutte le caratteristiche ottimali di idoneità: massima vicinanza alle strade di collegamento intercomunale di valenza regionale e massima lontananza dall'area residenziale». Il progetto esecutivo (per un richiesta di finanziamento, ammontante a circa 20 milioni di euro), ha ottenuto il via libera dall'ente di ambito territoriale (Eda) per un impianto calibrato sulle esigenze dei comuni aderenti. La proposta è quella di «realizzare un impianto all'ombra del termovalorizzatore di Acerra». Almeno da un punto di vista tecnico, sono stati superati tutti gli esami di idoneità di un progetto inedito che nasce da una proposta condivisa tra maggioranza ed opposizione consiliare. I numeri sono importanti. Si discute di un impianto da 25 mila tonnellate con una funzione strettamente vincolata ad un servizio intercomunale dimensionato per le esigenze di Maddaloni, San Marco Evangelista, Valle di Maddaloni, Arienzo, Cervino, Santa Maria a Vico, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico.

«Non sussiste - spiega Angelo Tenneriello (Maddaloni Positiva), relatore della mozione approvata dal consiglio comunale- che non si sovrappone e né sostituisce altri impianti pensati per i centri della conurbazione casertana che orbitano intorno al Capoluogo». E così, le schede tecniche del sistema di trattamento dei rifiuti umidi sono state redatte dai tecnici dell'Esa sulla base dei volumi di rifiuti prodotti dai comuni serviti. La fattibilità e le dimensioni dell'impianto non sono mai state messe in discussione essendo quelle che hanno reso fattibile la costruzione del vicino termovalorizzatore di Acerra. Le schede tecniche inoltre sono state poste anche all'attenzione e alla validazione ministeriale per un accesso celere ai bandi del Pnrr. Quella del biodigestore territoriale è una storia singolare: furono i Verdi e le associazioni ambientaliste che, per primi, nel lontano 1997, candidarono «località Pantano» e dintorni individuandola come idonea per allocare gli impianti necessari al completamento del ciclo dei rifiuti. A completare la convergenza bipartisan, c'è un rovesciamento dei ruoli: è stato il consigliere comunale di opposizione Angelo Tenneriello (Maddaloni Positiva) a presentare la mozione poi votata e adottata dalla maggioranza tutta senza alcun distinguo. Una scelta che non è mai stata in discussione.