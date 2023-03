Aversa, armato di coltello aggredisce i poliziotti: arrestato

La Polizia di Caserta ha arrestato un 38enne, in quanto resosi responsabile dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In particolare, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Aversa sono intervenuti in via Filippo Saporito dove era stata segnalata la presenza di un uomo in forte stato di escandescenza, armato di un coltello di grosse dimensioni.

I poliziotti, anche grazie all’intervento in ausilio di una pattuglia dei carabinieri, ha assicurato l’incolumità delle persone presenti in strada riuscendo a bloccare e a disarmare l’individuo, che continuava nell’atteggiamento ostile aggredendo i poliziotti e procurando loro contusioni ed escoriazioni, sì da dover ricorrere, successivamente, alle cure dei medici del Pronto Soccorso del "Moscati". L'uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.