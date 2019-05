CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 17 Maggio 2019, 09:25

«Preferisco scontare l'ergastolo piuttosto che uscire da galera e farmi ammazzare. Ritratto le mie dichiarazioni accusatorie nel processo sulla strage di Pescopagano e in tutti gli altri processi in cui sono imputato e chiedo, anche, che mi sia revocato il trattamento speciale per i collaboratori». Le volontà del boss di Mondragone Augusto La Torre spuntano in due memorie depositate in tribunale a Napoli e finite nelle mani della commissione centrale del Ministero dell'Interno a Roma.