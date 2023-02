Ancora un incidente stradale generato dalle scorribande notturne dei cinghiali nell'alto casertano. La scorsa notte, infatti, lungo la strada statale telesina, diversi animali selvatici, sbucati dal nulla sulla carreggiata, hanno messo in serio pericolo l'incolumità degli utenti del traffico. Il sinistro è avvenuto nei pressi dell'uscita di Pietravairano.

Alcune vetture che stavano transitando in quel momento lungo il territorio casertano si sono ritrovate davanti i possenti animali, senza avere la possibilità di scansarli.

L'incidente ha generato la morte di almeno cinque cinghiali, coinvolgendo altrettante automobili. Fortunatamente, nonostante il violento impatto con gli animali presenti al centro della carreggiata, nessuno degli utenti del traffico è rimasto ferito gravemente. Naturalmente, il sinistro ha generato enormi disagi per gli utenti della strada che collega Caianello a Benevento, rimasti in fila per lunghissimi minuti, in attesa che la carreggiata venisse sgomberata. Successivamente, sul posto sono giunti gli operatori del 118 ed i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Ancora una volta, dunque, l'incolumità degli automobilisti dell'alto casertano è stata messa in pericolo dalle scorribande notturne degli animali selvatici. Intere famiglie scendono a valle in cerca di cibo e acqua.

Un fenomeno che, come noto, negli ultimi anni sta diventando sempre più frequente. Tra il 2020 e il 2022, infatti, il numero dei sinistri stradali provocati dalla massiccia presenza dei cinghiali tra le strade di Terra di lavoro è aumentato vertiginosamente. Fortunatamente, almeno in questa occasione, le persone coinvolte dal sinistro avvenuto lungo la Telesina, nonostante gli attimi di paura vissuti, non hanno riportato ferite preoccupanti. Naturalmente, i cinghiali non rappresentano l'unico problema di una strada statale che continua a rivelarsi sempre più pericolosa per i suoi utenti. Davvero non si contano gli incidenti che, negli ultimi mesi, hanno tinto di rosso l'arteria che unisce l'alto casertano al territorio beneventano.

Le condizioni in cui, oggi, versano lunghi tratti della strada lasciano alquanto a desiderare. Gli attesissimi lavori di raddoppio, inoltre, richiesti da anni da cittadini del posto, associazioni locali ed utenti del traffico, sono ancora fermi al palo. Stando a quanto comunicato, solo poche settimane fa, dai membri del comitato «SoS 372 Benevento-Caianello», per la realizzazione del tanto agognato raddoppio, salvo sorprese, bisognerà aspettare almeno un paio di anni.

Un tempo decisamente lungo, che rischia di mettere duramente alla prova la pazienza degli automobilisti, stufi di percorrere una strada sempre meno sicura.