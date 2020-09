Ultimo aggiornamento: 15:10

«Scambio elettorale politico-mafioso? Per fortuna questi fenomeni sono adeguatameti contrastati con inchieste giudiziarie che accertano responsabilità, è ovvio che si tratta di vicende che hanno bisogno di approfondimenti investigativi». Così il capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza,, questa mattina in visita al commissariato di polizia di Aversa. Gabrielli si è fermato con i giornalisti a margine dell'inaugurazione della stanza «», dedicata all'ascolto delle vittime di violenza di genere.«Non consiglio nessun tipo di voto», ha detto Gabrielli con una battuta, suscitando l'ilarità dei presenti. Il riferimento è di rimando alla domanda sulle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Campania: attenzione particolare della questura di Caserta e delle altre forze dell'ordine è dedicata a contrastare fenomeni di promesse di denaro o di posti di lavoro in cambio del voto in Terra di Lavoro. Dopo l'ondata delle maxi-inchieste giurdiziarie su questo tipo di reato, ora si vigila sulla tornata elettorale del 20 e 21 settembre.A complicare la campagna elettorale dei candidati per le regionali c’è la concentrazione degli stessi in alcuni territori del Casertano. È quest’ultimo il caso di Marcianise. L’area aversana è quella dove si incrociano, invece, più candidati, oltre 20, senza parlare del litorale. Folla di candidati anche nell’alto Casertano: a Piedimonte Matese, ma anche a Sessa Aurunca.