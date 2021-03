Gli appuntamenti della settimana a Caserta e in provincia

ARTE CONTEMPORANEA

Sui canali social della Reggia di Caserta l'ultima puntata di presentazione dei tre progetti vincitori del I Concorso “Creazione Contemporanea & Museo Verde – Wooden Renaissance, a site-specific growth”. Alice Padovani con l’opera “La memoria del leccio” intende rendere tangibile una memoria condivisa, creando diverse oscillazioni di senso tra natura e cultura, uomo e albero, passato e presente, permettendo una visione molteplice.

FOOD/1

Sulle tavole di Pasqua arriva la marmellata delle Regine racchiusa in un box ricco e ghiotto. All’interno, oltre alla dolce confettura, il box di taralli al vino bianco e scorzette di arancia, il vasetto di canditi delle Regine, i vasetti di scorzette delle Regine nelle versioni dark e white. Tutti i prodotti sono realizzati con le arance della Reggia di Caserta nel laboratorio Le Ghiottonerie di Casa Lorena della Cooperativa E.V.A. dalle donne che hanno affrontato il difficile percorso di affrancamento dalla violenza.

FOOD/2

Lo chef Giuseppe Daddio protagonista in tv. Giovedì sarà ospite di “UnoMattina”, su Raiuno, in uno spazio dedicato alla colazione salata tipica della Pasqua. Tra i protagonisti della sua tavola il famoso tortano, la pizza di scarola e la colomba salata.

FOOD/3

Webinar dedicato al casatiello di Sant’Arpino, tra storia, folklore e curiosità. Si terrà mercoledì 31, dalle 19, in diretta streaming sulla pagina Facebook della pro loco di Sant’Arpino. L’iniziativa, coordinata da Elpidio Iorio, coinvolge alcuni rappresentanti del sodalizio santarpinese ed il giornalista Luciano Pignataro.

LETTURE CONDIVISE

Virtual meeting mercoledì, dalle 16 e 30, alla libreria Che storia. “Le parole per stare insieme” è la lettura condivisa curata da Cinzia Crisci, responsabile della libreria casertana specializzata per bambini e ragazzi, con il fine di affrontare i temi della convivenza civile e della pace. Questo incontro si svolge nell'ambito del Progetto ERASMUS+ "Experience a Tale" e vede coinvolti gli alunni di 5 anni della scuola dell'infanzia IC. CAPOL. DD di San Nicola La Strada.

READING

La mitica nonna Bartolina sarà in diretta venerdì, dalle 17, sulla pagina Facebook della Libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere per leggere una fiaba di Gianni Rodari. In attesa di poter riprendere al più presto le letture con bambini e ragazzi in libreria, questo reading sarà l’occasione per augurare a tutti i lettori una buona Pasqua.

SOLIDARIETÀ

Quest’anno le uova di cioccolato AIL, l’associazione che aiuta i malati di leucemia, linfomi e mielomi. Possiamo comunque richiedere le uova della ricerca, che a Caserta si trovano nella sede AIL di via G.M. Bosco. In alternativa si può chiedere la consegna a domicilio ai referenti di zona della provincia (info chiamando al numero 0823328996 oppure scrivendo su Whatsapp al 3475563920).

TEATRO

Oltre 100 compagnie da tutta Italia hanno inviato i loro progetti per prender parte al Festival di Teatro dell’anfiteatro romano di Suasa, in programma a luglio. Tra i vincitori la compagnia casertana La Mansarda Teatro dell’Orco con “Oscae Personae”.

